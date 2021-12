Eclipse do Sol foi visto parcialmente em Salvador

Os soteropolitanos tiveram a oportunidade, no final da tarde desta segunda-feira, 21, de avistar o belo espetáculo natural de um eclipse solar, visto parcialmente na orla. O bloqueio do “astro rei” atingiu cerca de 12,6% da superfície solar, com melhor visibilidade por volta das 17h20.

Na orla da Barra, diversas pessoas aproveitaram o dia de inverno sem nebulosidade para apreciar o fenômeno ao anoitecer.

O eclipse pôde ser visto no Brasil com mais plenitude na região Norte. No Macapá e no Amapá, foi possível ver a Lua cobrindo 40,9% do Sol. No restante do mundo, o melhor ponto foi a faixa que cruza os Estados Unidos, com eclipse total.

Na Casa Branca, o presidente Donald Trump colocou óculos escuros para assistir ao fenômeno. Chegou a olhar para o céu sem proteção – o que os especialistas dizem para evitar.

O último eclipse total visto do Brasil foi em março de 2006, entre o Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. O próximo a poder ser visto no país será em agosto de 2045.

Já a próxima vez em que o Sol estará encoberto será em 2 de julho de 2019, com melhor visualização na Argentina e Chile.

