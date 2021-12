"É prioridade alfabetizar até os 6 anos", diz João Bacelar

O secretário municipal da Educação, João Carlos Bacelar, é o único remanescente da gestão João Henrique no governo de ACM Neto. Ele diz que ficou um déficit de R$ 30 milhões em 2012 e anuncia o enfrentamento ao analfabetismo como prioridade neste primeiro ano da nova gestão. E nega qualquer hipótese de sabotagem no incêndio na sede da secretaria.

O senhor esteve nos dois últimos anos na administração passada. Sendo assim, não pode falar de herança maldita. O que muda?

Os avanços do setor de educação na administração passada são inegáveis, principalmente nos últimos dois anos. Mesmo assim, a situação de Salvador na área educacional ainda é muito crítica. Quando cheguei à administração, éramos a 26ª capital no Ideb; hoje, somos a 22ª. Avançamos quatro posições, mas é muito pouco. Nós temos um déficit tremendo na área da educação infantil. Na área das creches, que atendem crianças de 0 a 3 anos, só atingimos 4% da demanda. Na pré-escola, que pega crianças de 4 a 5 anos, temos déficit de 20 mil crianças fora da escola. Nossa evasão é a maior entre as capitais brasileiras, os índices de repetência são alarmantes. Temos um déficit de hora-aula que chega a 16% de toda a carga horária. Não é a herança de uma administração, mas uma herança secular.

O que a nova administração vai fazer?

Primeiro, a escola precisa funcionar. As instalações físicas estão totalmente deterioradas: é a parede que está para cair; o telhado que, quando chove, inunda a escola; a rede elétrica que, quando liga o computador, cai; o bebedouro que, quando a criança encosta, dá choque. Então, não há condições adequadas para um professor desempenhar seu trabalho nem ambiente para que o aluno aprenda. O prefeito determinou a aceleração do processo de reformas, está anunciando a construção de dez novas escolas, a construção de novos centros de educação infantil para abrigar esta demanda.

E quanto aos centros de educação infantil?

Precisamos, até 2016, abrir 20 mil vagas na pré-escola. Seriam 100 novas escolas. Mas há outros gargalos. Precisamos municipalizar toda a educação básica.



E a alfabetização?

É absoluta prioridade conseguir, já em 2013, alfabetizar todas as crianças aos 6 anos. Hoje, temos a maior distorção idade-série do Brasil. A criança vai sendo empurrada e chega ao 5º ano analfabeta. Então, vamos priorizar educar a criança no 1º ano, aos 6 anos de idade, e superar este gargalo. Vamos estender a jornada escolar.

Haverá mudanças na avaliação dos alunos?

Todos os alunos da rede serão avaliados bimensalmente, pois está comprovado que quanto mais avaliações a criança faz, o resultado melhora.

Qual a postura em relação aos professores?

Estamos construindo com eles uma proposta de avaliação do professor e do diretor. Até porque a política salarial já atrela aumentos à avaliação.

Sobre o incêndio na secretaria, o que diz a perícia?

A perícia já foi feita pela Polícia Técnica, e eu ainda não tive acesso aos laudos.

O senhor deve saber que circula uma teoria para este incêndio, de que seria criminoso, para esconder informações como as referentes à contratação da ONG Pierre Bourdieu etc.

Eu fico triste. Até entendo, mas não aceito. Primeiro, eu não tenho nada a esconder. E outra coisa: eu não sei qual é a denúncia contra a ONG Pierre Bourdieu. Até o momento não conheço nenhuma questão relacionada a este convênio com a ONG, que não é um convênio direto da secretaria com a Pierre Bourdieu, é um convênio tripartite, entre a secretaria, a Uneb e a ONG.

E por que estas suspeitas começaram?

Isso tudo, na realidade, começou do período eleitoral para cá. A partir do momento em que o meu partido apoiou determinado candidato, tudo isso começou a surgir. É importante dizer que acho fundamental que um homem público tenha os atos dele fiscalizados e criticados. Mas eu tenho certeza de que sairei disso muito maior do que entrei.

adblock ativo