"É preciso uma maior participação da família"

Subsecretário estadual de Educação, Nildon Pitombo ressalta que existe a necessidade de maior participação da família na vida escolar dos alunos e que gestores de sistemas de educação devem se preocupar em proporcionar meios para ampliar essa participação.

"Atualmente, na sociedade em geral, há uma necessidade real de maior envolvimento das famílias no desenvolvimento das atividades escolares dos filho", diz. O subsecretário entende que houve uma reorganização do mercado de trabalho com a maior participação das mulheres, que, antes, ficavam mais à frente que os pais no acompanhamento dos filhos.

"Nós, gestores, temos que olhar a realidade de hoje. Como o mundo do trabalho passou a exigir mais, a família pode reduzir o tempo no acompanhamento dos filhos. Por isso, temos que ampliar os mecanismos de participação das famílias", diz.

Para alcançar esse objetivo, a rede estadual de educação conta, segundo o gestor, com três ferramentas. Uma delas é um boletim escolar eletrônico, para que os pais possam conhecer o rendimento dos filhos. Outra é o colegiado escolar, que conta com representação de pais, alunos, professores e gestores. A terceira diz respeito a um conselho formado por líderes de turma.

"Estas três ações convergem entre si com vistas à necessidade de termos mecanismos físicos para que a família possa ampliar a participação na escola. Todos esses aspectos estão em uma cartilha que foi distribuída para os pais", frisa.

Desafios

A gerente de gestão escolar da Secretaria Municipal de Educação, Luciene Costa, afirma que garantir a participação da família "é um desafio para qualquer rede de ensino ou instituição". "Há famílias constituídas por pessoas que trabalham muito e passam muitas horas fora de casa, e isso desencadeia uma dificuldade muito grande em manter o contato permanente".

Luciene diz que, na rede municipal, cada escola tem um conselho com representação das famílias. A frequência dos alunos é monitorada por meio da chamada registrada em um diário. Se algum deles tiver muitas faltas no registro de frequência escolar, os responsáveis são informados.

Existe, ainda, um projeto implantado ano passado, o de agente de educação, com a função de servir de "elo" entre escola e família. "A prefeitura finaliza um sistema digital para acompanhamento da frequência escolar. Estamos buscando, também, meios eficazes de ter outros instrumentos para garantir essa parceria e a comunicação com a família e diminuir essa distância".

A reportagem tentou entrar em contato com o sindicato que representa escolas da rede privada (Sinepe-BA), mas não conseguiu localizar nenhum representante.

