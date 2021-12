É o Tchan não usará mais nomes 'ordinárias' e 'inocentes' em banheiros dos ensaios

Após recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o É o Tchan não irá mais utilizar os nomes "ordinárias" e "inocentes" nas portas dos banheiros no Clube Espanhol, onde acontece os ensaios de verão do grupo. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela produção da banda na manhã desta sexta-feira, 17.

Por conta da caracterização dos banheiros, a promotora do MP-BA, Livia Vaz, decidiu abrir um procedimento para investigar o caso e também enviou uma recomendação à banda para que esses dizeres não fossem mais escritos nos demais shows.

O próximo ensaio do grupo acontece neste domingo, 19, e a assessoria garantiu a retirada das nomenclaturas.

