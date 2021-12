E-books gratuitos abordam desafios e soluções do mundo corporativo

A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) lançou na última sexta-feira, 1, um conjunto de e-books gratuitos para os seus associados sobre diferentes vertentes do setor de RH, principalmente no que se refere à gestão de pessoas. Ao todo, serão cinco títulos lançados pela associação.

São eles: Desafios atuais da Gestão do Desempenho; Coaching Group; Diversidade e Inclusão no Mundo do Trabalho; Reino dos Unicórnios – um game para desenvolver líderes para um novo mindset e Clima Organizacional.

As obras são fruto do trabalho desenvolvido em 2018 pelos Grupos de Práticas em Gestão de Pessoas da ABRH, que reúnem equipes compostas por profissionais de diversas formações, habilidades e competências que promovem debates e discussões em reuniões mensais sobre temas relacionados à esta área de atuação.

Novos membros

Para os associados interessados em participar destes grupos, as inscrições estão abertas para 2019. Entre as atividades, estão encontros mensais e produção de artigos. Neste ano, os temas abordados serão: RH e Tecnologia; Gamificação e Aprendizagem; Empregabilidade e Gestão de Talentos; Ideias que inspiram e Coaching de Carreira.

Maiores informações e o formulário para inscrição, assim como os e-books, estão disponíveis através do site www.abrhba.org.br

