A reabertura do Museu da Imprensa, que acontece no dia 1º de setembro, é um marco que celebra os 90 anos da Associação Baiana de Imprensa (ABI). De acordo com o presidente da entidade, Walter Pinheiro, em entrevista na manhã desta terça-feira, 18, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM, a reabertura do espaço é "algo que vem não só fortalecendo a ABI nos seus 90 anos, como fortalece também a imprensa baiana".

Para atender as determinações impostas pela Covid-19, o público poderá visitar o museu a partir de setembro e com agendamento.

"Recentemente, o prefeito lançou um protocolo de funcionamento de museus e nós nos encaixamos nisso. Temos que adotar mais algumas providências de proteção para aqueles que visitam estes espaços, que são fechados. O acesso tem que ser de 30% da capacidade e nem todos os equipamentos podem ser acionados", explicou Pinheiro.

Também é possível fazer uma tour virtual pelo espaço do museu, dispónível no canal da ABI no YouTube.

Museu da Imprensa

Fundado pela ABI há 43 anos, o museu possui assinatura do arquiteto Augusto Ávila e ganhou um novo espaço e um Laboratório de Conservação e Restauro.

"O museu ficou desativado desde 2010, porque o espaço ficou muito pequeno para locação de acervo. Então, nós reservamos a loja térrea que tínhamos, que é um espaço privilegiado, para realizar mostras temáticas, sempre mostrando algo da imprensa e das pessoas que integraram a imprensa", pontua o presidente da ABI.

"Isso não impede também de promovermos outras exposições, com curadores próprios para isso. Sempre trabalhando em função da cultura baiana", ressaltou.

Além do museu, na sede da ABI também funcionam um auditório, a cinemateca Roberto Pires e a Biblioteca Jorge Calmon - que já reúne 7 mil títulos.

Da Redação "É algo que fortalece a imprensa baiana", diz presidente da ABI sobre reabertura de museu

Futuro da imprensa

Walter Pinheiro enxerga o futuro da imprensa voltado para o fortalecimento ainda maior das redes sociais. O presidente da ABI também parabeniza o Grupo A TARDE pelo trabalho de adaptação aos novos meios de comunicação, aliados à tradição do impresso.

"O Grupo A TARDE é um grande exemplo. Antes era só o jornal e hoje você tem a rádio FM, tem as plataformas virtuais. É preciso criatividade e coragem para enfrentar todo este processo de transformações", destacou.

adblock ativo