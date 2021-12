Duque de paus do baralho do crime é preso em Salvador

Um dos homens mais procurados pela polícia baiana, George Batista da Silva, conhecido como "Jorginho", foi preso na terça-feira, 12, na Baixinha do Camurujipe, no bairro de São Caetano. Ele era representado pelo duque de paus no baralho elaborado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), com as imagens dos bandidos mais perigosos do Estado.

Jorginho tinha um mandado de prisão em aberto e estava sendo monitorado há 10 dias, quando investigadores receberam informações de que ele estava em atividade, montando um grupo para assaltar uma agência bancária no interior. Ele foi capturado na casa dos pais em uma operação conjunta envolvendo agentes da 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas), da 9ª e 41ª Companhia Independente da Polícia Militar.

O suspeito vinha sendo procurado desde 2010, quando fugiu da carceragem da Delegacia de Conceição do Almeida (cidade 152 km distante de Salvador), onde estava preso após assaltar a prefeitura local no dia de pagamento aos funcionários. Durante a ação, Jorginho foi perseguido pela polícia e foi capturado depois que o carro capotou na BR-101.

De acordo com a Polícia Civil, ele confessou ser integrante de uma quadrilha que recrutava criminosos para praticar assaltos no interior do Estado, mas negou estar planejando uma ação no momento. Jorginho será encaminhado para o Complexo Penitenciário da Mata Escura.

