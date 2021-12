Dupla suspeita de torturar adolescente é presa em Mata Escura

Emerson Rocha dos Santos, o Barriga, 28 anos, e Jerfeson Palmeira Soares Santos, o Jel, 30, foram presos no bairro da Mata Escura, em Salvador, suspeitos de torturarem uma adolescente e filmarem a ação.

A gravação mostra a jovem sendo agredida com pauladas, além de ter o cabelo cortado. Durante a ação, criminosos ameaçam a mulher com duas armas. Por conta da agressão, a jovem está internada em estado grave no Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo a polícia, a dupla agrediu a garota por achar que ela repassava informações para um bando rival, da localidade da Babilônia, em Tancredo Neves.

Nesta terça, 3, Barriga e Jel foram flagrados em um ponto de venda de drogas na rua Sete de Setembro. A dupla foi presa autuada por tráfico e associação para o tráfico, mas também são investigados pelo sequestro e tortura da jovem.

"Vamos investigar a participação dos dois no vídeo e ao final do inquérito, se ficar provado que foram eles, vão responder pelos crimes de sequestro e de tortura”, explicou a delegada Lúcia Jansen, titular da 11ª Delegacia Territorial (DT), de Tancredo Neves.

A polícia apreendeu com a dupla, nove porções de maconha, um tablete da mesma droga, seis pinos de cocaína e uma balança de precisão. Segundo a polícia, a pistola que aparece no vídeo pertence a Emerson, que disse tê-la vendido em uma feira livre.

adblock ativo