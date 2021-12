Dupla suspeita de roubar nove ônibus em um mês é presa

Uma quadrilha suspeita de cometer nove roubos a coletivos interurbanos em apenas um mês foi desarticulada por equipes do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um homem e uma mulher foram presos na noite desta segunda-feira, 20, enquanto realizavam um assalto a um coletivo da empresa Integra na região do Acesso Norte. Um adolescente de 14 anos estava com a dupla e também foi apreendido.

O veículo, que fazia a linha Barra/Estação Pirajá, foi abordado pelos bandidos nas proximidades do Shopping Bela Vista. Quando o motorista percebeu a aproximação de uma viatura policial, ele abriu a porta dianteira e pediu ajuda aos policias.

Após a prisão, Leidiana Santos da Silva, 19 anos, que tem duas passagens na polícia pelo mesmo crime, confirmou a participação nos nove roubos em apenas um mês. Leandro Ribeiro Silva, 44 anos, que possui quatro passagens por roubo a coletivos, também confirmou a sua atuação nos assaltos.

A polícia apreendeu um revólver calibre 32 e munição com o trio. Além disso, foram recuperados 19 aparelhos celulares, seis relógios e pouco mais de R$ 101 em espécie. Os equipamentos serão disponibilizados para as vítimas na sede do Gerrc, localizada no Complexo Policial da Baixa do Fiscal.

O trio atuava na região da BR-324.

