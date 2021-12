Dupla suspeita de homicídios morre após confronto em Alto de Coutos

Dois suspeitos morreram após um confronto com policiais no bairro de Alto de Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira, 16, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Josmar Santana Costa, 30 anos, conhecido como "Cabeça", e Bruno Bonfim Santos, 19 anos, eram procurados por suspeita de assassinar duas pessoas nos dias 10 e 13 de agosto.

Os militares realizavam patrulhamento na tarde desta quarta-feira, 15, na região quando receberam informações de que a dupla estava no local. Durante a abordagem, Josmar e Bruno atiraram contra os policiais e ficaram feridos. Eles foram socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos.

Com os dois, foram encontrados uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, carregadores, munições, cocaína e embalagens plásticas.

Ainda segundo a SSP-BA, "Cabeça" saiu do sistema prisional em dezembro de 2017 e estava comandando a quadrilha de traficantes da região.

