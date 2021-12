Dupla suspeita de cometer roubos na região do Cabula é presa

Carlos Henrique de Jesus Oliveira, 28 anos, e Ramon Vitor Costa Sacramento de Souza, 24, foram presos por suspeita de roubos a transeuntes e passageiros de ônibus na região do Cabula. A dupla foi presa nesta terça-feira, 13.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos agiam com violência, chegando a agredir as pessoas antes de subtrair seus pertences.

Carlos e Ramon foram detidos por roubo e encaminhados para audiência de custódia no Núcleo de Prisão em Flagrante, no bairro do Iguatemi, em Salvador.

