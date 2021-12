Dupla suspeita de assalto a banco é presa no Imbuí

A Polícia Civil anunciou na manhã desta segunda-feira, 8, a prisão de dois homens suspeitos de arrombar caixas eletrônicos na Bahia e em Santa Catarina. De acordo com a polícia, Alexsandro da Silva, de 25 anos, e Adnir Maciel Bastos, 31, foram presos na madrugada do último sábado, 6, no bairro do Imbuí com informações sobre agências bancárias e caixas eletrônicos que seriam alvo da dupla.

No momento da prisão, os investigadores encontraram com os suspeitos dois revólveres calibre 38, munições, ferramentas, mangueiras e registros de cilindros de acetileno. A polícia chegou até os empresários catarinenses após investigações sobre ataques a terminais de autoatendimento (TAA), em Salvador e região metropolitana (RMS).

Segundo as investigações, Alexsandro responde por dois homicídios em Joinville (Santa Catarina), onde possui seus negócios. Além disso, ele já havia sido preso, em fevereiro deste ano, em Salvador, depois de arrombar os caixas eletrônicos do banco Santander, no bairro do Comércio. Adnir responde pelo mesmo crime em Joinville.

No momento da prisão, Adnir tentou fugir, abrindo a porta da viatura onde era conduzido e se jogando no chão, mas foi alcançado pelos policiais. Os dois estão a disposição da justiça no Complexo Policial da Baixa do Fiscal. Os investigadores da DRFR apuram o envolvimento de outros criminosos no grupo dos catarinenses.

