Dupla rouba loja, funcionários e cliente em shopping

O proprietário de uma loja de eletrônicos, que foi assaltada no shopping Sumaré, na Avenida Tancredo Neves, postou vídeos do momento do roubo na internet. De acordo com o empresário, sua intenção é tentar identificar os criminosos. "Quero ver se eles são localizados para não ficar impune, já que recuperar os produtos é quase impossível", explica o comerciante, que não quer se identificar.

Os assaltantes levaram todos os celulares e relógios da vitrine, além de tablet, GPS e objetos de funcionários e de um cliente que estava na loja. O empresário estima o prejuízo em R$ 18 mil.

O assalto durou cerca de quatro minutos entre o momento que a dupla de bandidos entra no comércio, rouba a loja e o cliente e foge. Após o crime, o pai do empresário, que chegou no estabelecimento segundos antes dos criminosos, aciona a segurança do shopping, mas os assaltantes já tinham fugido em uma moto.

O crime, que aconteceu no último sábado, 14, foi registrado na delegacia.

Confira imagens do momento do assalto:

<VIDEO ID=1355285/> <VIDEO ID=1355289/>

