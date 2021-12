Dupla que roubou três carros é presa em Patamares

Jorge Luís Farias Soares, 21 anos, e Rodrigo dos Santos Brito, 19, foram presos em flagrante na tarde desta quinta-feira, 7, ocupando um veículo roubado no bairro de Patamares. A dupla dirigia um Ágile, placa OLA-8105, roubado no dia 12 de julho, e portava um revólver calibre 38 quando foi interceptada por policiais. Foram recuperados ainda outros dois carros, além de drogas e objetos pessoais das vítimas.

Segundo informações da Polícia Civil, Jorge mora em um edifício de luxo em Ondina e Rodrigo é residente no Rio Vermelho. Nenhum dos dois tinha passagem pela polícia.

A equipe da Delegacia de Repressão a Furtos de Veículos (DRFRV) encontrou o Fox de cor branca, placa OKJ-5057, que havia sido roubado na manhã desta quinta-feira no estacionamento de uma academia em Patamares. Na casa alugada por Jorge e Rodrigo no mesmo bairro, foi encontrado também um Cross Fox branco de placa OKL-2211, roubado no dia 24 de julho no Cabula.

No imóvel, os policiais apreenderam ainda meio quilo de maconha, três estetoscópios, um aparelho medidor de pressão, um aparelho para exame oftalmológico, celulares, calçados e roupas.

Autuados por roubo, receptação e tráfico, Jorge e Rodrigo serão encaminhados ao sistema prisional. A polícia ainda investiga as identidades dos receptadores dos carros roubados, que serão devolvidos aos proprietários.

adblock ativo