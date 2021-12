Dupla que roubava moto é morta em confronto com a polícia

Dois homens foram mortos após entrarem em confronto com policiais da Companhia Independente de Policiamento Tático, na madrugada desta quinta-feira, 9, na BA-526, conhecida como CIA - Aeroporto.

Os homens, que não tiveram a identidade revelada, tentaram roubar uma moto XRE de uma mulher que saía para trabalhar, por volta das 4h. A Polícia Militar informou que os policiais faziam rondas quando suspeitaram de dois homens que tentavam colocar a moto na carroceria de um Fiat Strada.

Segundo a PM, os suspeitos tentaram fugir e dispararam contra a guarnição, que reagiu. Na fuga, o veículo dos suspeitos bateu contra uma barreira de proteção. Feridos, os desconhecidos foram levados para o Hospital Municipal de Simões Filho, mas não resistiram.

Dois revólveres, de calibres 38 e 32, estavam com a dupla, segundo a PM

Arma apreendida

A assessoria de comunicação da PM informou que, após o confronto, os policiais encontraram a vítima próxima ao local do tiroteio. Ela afirmou ser a proprietária da moto e reconheceu os dois homens como sendo os autores da tentativa de assalto a mão armada. Com os suspeitos, a polícia apreendeu dois revólveres calibre 38 e 32.

A polícia conduziu os veículos e entregou as armas na 27ª Delegacia, em Itinga. Os corpos dos suspeitos já foram enviados para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IML). A assessoria do IML informou que até as 17h15 desta quinta, nenhuma familiar compareceu ao instituto para fazer o reconhecimento dos corpos.

Pediu para não morrer

Elaine Laranjeira, delegada da 27º Delegacia Territorial (Itinga), onde o caso está sendo investigado, disse que a vítima foi atacada quando saia para trabalhar. “Ela disse em depoimento que foi ‘fechada’ pela Strada enquanto saia para trabalhar, por volta das quatro da manhã. Disse que os homens saíram com armas em punho exigindo que ela saísse da moto”.

A vítima desceu da moto e um criminoso subiu para tentar ligar o veículo, mas não conseguiu. Ao ver que a moto não estava funcionando a vítima se desesperou. “Ao ver que a moto não estava funcionando, a proprietária se desesperou e passou a pedir para que os assaltantes não a matassem. Os criminosos decidiram colocar a moto na carroceria da Strada. Foi quando a viatura passou e iniciou-se o confronto. Ao ver a reação dos criminosos a vítima fugiu correndo procurando um lugar para se proteger”, relatou a delegada.

