Dupla que assaltou ônibus próximo à Estação da Lapa é presa

Matheus Santos Farias, de 19 anos, e Mateus Santos Tavares da Silva, 20, foram presos na manhã desta sexta-feira, 16, minutos depois de assaltarem os passageiros de um coletivo da empresa Consórcio Salvador Norte (CSN), que deixava a Estação da Lapa.

Os policiais da 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Brumado, e do Grupo de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC) passavam pelo local, quando foram informados do assalto pelas próprias vítimas e, rapidamente, iniciaram diligências. A dupla foi localizada ainda nas proximidades da Estação da Lapa.

Com a dupla, os policiais recuperaram cinco celulares roubados e apreenderam o simulacro de arma de fogo utilizado para abordar das vítimas. Os pertences foram devolvidos às vítimas.

Matheus e Mateus foram autuados em flagrante por roubo e encaminhados ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida ACM. Ambos já possuem antecedentes por assaltos a ônibus.

