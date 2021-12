Dupla morre em confronto com a polícia na saída do aeroporto de Salvador

Apontados como autores de crimes de roubo a bancos, homicídios e tráfico de drogas, Diego Ferreira Figueredo, o Açúcar, e um comparsa dele – não identificado –, foram mortos, na tarde desta segunda-feira, 9, em confronto com equipes da Força-Tarefa da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Segundo versão oficial, a dupla passava pelo bambuzal do Aeroporto Internacional de Salvador, quando se deparou com homens do Batalhão de Choque, Esquadrão Águia e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

No revide, os criminosos acabaram atingidos, foram socorridos e levados para o Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), mas não resistiram.

De acordo com investigadores, ambos eram foragidos. Diego havia acabado de chegar de São Paulo e o segundo criminoso o aguardava na saída do terminal em um Chevrolet Agile branco. No veículo, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12 e uma pistola.

Diego é suspeito de integrar a quadrilha que tem como um dos líderes Vinicius Barcellar, o Fofão, capturado na capital paulista e que dever ser conduzido nesta terça, 10, para Salvador.

Uma espingarda e uma pistola estavam com a dupla, segundo a SSP​

Cerco fechado

O secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, destacou a ação da força-tarefa que culminou com a localização da dupla de criminosos.

“Esses são indivíduos de altíssima periculosidade, que fugiram para outro estado após fecharmos o cerco, mas não por muito tempo”, disse Barbosa.

Conforme a SSP-BA, o grupo ao qual a dupla pertencia praticava tráfico de drogas, roubos a bancos e lavagem de dinheiro.

Balão em queda

Segundo o órgão, Diego estava em São Paulo desde agosto, quando a operação Balão Mágico apreendeu um fuzil M15, calibre 556, de fabricação norte-americana, nove pistolas 9 mm, .40, .45, .380, três revólveres calibres 38, além de R$ 85 mil e 21 kg de maconha.

