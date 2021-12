Dupla morre durante tiroteio em Sete de Abril

Apontados como integrantes de uma quadrilha que extorquia e expulsava moradores de suas casas, Josias Moreira Gonçalves de Almeida, o Zia, e Misael da Silva Barreto, o Arley ou Missinho, ambos de 21 anos, morreram em uma troca de tiros com PMs, na manhã desta terça-feira, 7, em Sete de Abril.

Segundo a PM, o confronto ocorreu por volta das 10h40, em uma localidade conhecida como Barragem, onde uma equipe da 50ª CIPM (Sete de Abril) foi checar uma denúncia de que criminosos estariam amedrontando a população.

De acordo com a versão oficial, após avistarem a guarnição, os dois suspeitos efetuaram disparos na direção dos policiais. Outros três homens conseguiram fugir por uma escadaria. Josias e Misael chegaram a ser levados para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas não resistiram.

Conforme o tenente Jardel, comandante da operação, Josias era um dos líderes do tráfico de drogas na região e, junto com Misael, é autor de diversos assassinatos. Eles respondiam a três inquéritos por homicídio, cada um. Entre os crimes, a morte de um aposentado de 75 anos, queimado vivo dentro da própria residência, em fevereiro de 2015.

"Eram traficantes que obrigavam as pessoas a darem quantias entre R$ 500 e R$ 800 para pagar advogados dos comparsas. Eles achavam que as pessoas os deduravam. Muita gente foi embora e abandonou as casas", disse o tenente.

Assaltos

Em nota, a PM informou que os suspeitos portavam dois revólveres calibre 38, com numeração raspada, 117 pedras de crack, sete pinos de cocaína e doze trouxas de maconha. Eles também seriam responsáveis por uma série de roubos em Castelo Branco. Segundo denúncias das vítimas, a dupla costumava agir em pontos de ônibus da via principal do bairro e na Rua E.

