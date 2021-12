Dupla masculina vence concurso de forró em Salvador

Dupla masculina vence concurso de forró no Shopping Center Lapa. O fotógrafo e professor de dança, Vinícius Ribeiro, e o estudante de direito, Júlio Viterbo, encantaram os jurados e venceram o concurso no último domingo, 18. “A gente quis quebrar tabus e mostrar que a dança é universal. Estávamos ali, levantando a bandeira da inclusão, independente da nossa opção sexual. O objetivo era mesmo desmitificar essa ideia de que só mulher pode dançar com homem”, disse Júlio em nota.

“O nosso Concurso de Forró surgiu com a ideia de resgatar a cultura nordestina e de promover um grande espetáculo, algo bem parecido com as tradicionais quadrilhas juninas. E por que não incluir uma dupla só de homens ou mulheres? Somos um shopping plural e a arte é plural. Respeitamos a diversidade racial e de gênero, e, sobretudo, praticamos a inclusão em todos os aspectos. A nossa ideia é que todos sejam protagonistas”, afirmou a gerente de marketing do Center Lapa, Ivanir Mattos.

Os meninos ganharam R$ 2 mil reais em compras. Em segundo lugar, ficou a dupla Elaine Silva e Rafael Souza, que levaram o cupom de R$ 1 mil, e em terceiro, Juliana Santos e Marcos Afonso, que levou R$ 500 em vales-compras.

