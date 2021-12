Dupla invade shopping e tenta assaltar joalheria

Dois homens tentaram assaltar uma joalheria no Shopping Paralela, em Salvador, na noite desta sexta-feira, 8. De acordo com a Superintendência de Telecomunicação das Polícias Civil e Militar (Stelecom) o roubo ainda não foi confirmado, e a dupla fugiu em um carro modelo Sandero.

A assessoria do shopping confirmou a tentativa de assalto. "Houve uma tentativa de assalto a uma das lojas do estabelecimento. Assim que identificada a situação, a polícia foi acionada. A administração do Shopping Paralela informa ainda que está cooperando com o trabalho da polícia", informou a nota.

