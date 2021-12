Dupla em moto mata mototaxista

Sob a mesma tenda amarela onde pegava passageiros todos os dias, o mototaxista Carlos dos Santos Cardoso, 25 anos, foi executado, por volta de 13h30 desta terça-feira, 23, próximo à primeira passarela da Avenida Bonocô (sentido Centro).

Segundo testemunhas, dois homens em uma moto preta já chegaram atirando contra o rapaz. Um dos suspeitos teria descido da garupa e efetuado mais disparos à queima-roupa.

A delegada Marilene Lima, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que Carlos apresentava cinco perfurações na cabeça. Os projéteis partiram de uma pistola 9mm.

Funcionários de um posto de combustíveis a poucos metros do local do crime relataram terem ouvido somente os tiros e pessoas correndo assustadas.

Familiares da vítima, que morava com a esposa no fim de linha de Cosme de Farias, contaram que ele trabalhava como motaxista há cerca de dois anos. "Não há o que falar sobre ele. Meu irmão não tinha problema com ninguém.", desabafou Rose Santana, 29 irmã de Carlos, que era o único homem entre três irmãos.

Colegas com medo

"Era honesto, já trabalhou como varredor de rua e era o braço direito de nossa mãe", completou Rose Santana. Um mototaxista que dividia o mesmo ponto com Carlos se recusou a falar com a reportagem temendo ser "o próximo". De acordo com a delegada Marilene Lima, Carlos não tinha passagem.

A moto dele também estava em situação regular. Abalados, parentes contaram que, poucas horas antes de ser assassinado, Carlos havia planejado passar a noite com a esposa, internada por causa de complicações na gestação.

"Ela está grávida de seis meses. Eu estive com ele de manhã. Ele disse que iria dormir com ela. Infelizmente, agora não vai ver o filho nascer. Não sabemos nem como vamos dar essa notícia a ela. Oh, meu Deus", disse, em prantos, outra irmã do mototaxista, sem se identificar.

O crime ocorreu próximo à entrada da localidade da Baixa do Tubo, em Cosme de Farias, região palco de duas mortes há cerca de uma semana.

