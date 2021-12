Dupla é presa vendendo abadás falsos em Patamares

Dois homens foram presos em flagrante no início da tarde deste sábado, 10, terceiro dia de Carnaval de Salvador, ao vender abadás falsos do bloco Nana, que é comandado pelo cantor Léo Santana na folia. Os suspeitos atuavam na avenida Octávio Mangabeiro, no bairro de Patamares.

Segundo a Polícia Militar (PM-BA), a dupla estava comercializando as camisas na parte externa de uma feira de abadás, que acontece todo ano na região. Durante a abordagem, os policiais verificaram que as camisas eram falsas e os encaminharam para a 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio).

Ainda conforme a PM, 1.600 policiais militares atuam na "Operação Abadá", que teve início no último dia 30 e segue até o final do Carnaval, reforçando o patrulhamento ostensivo no entorno dos locais de entrega das fantasias.

