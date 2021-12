Dupla é presa transportando mais de 60 kg de droga para a capital baiana

Uma dupla foi presa na tarde desta segunda-feira, 5, com 57 kg de cocaína e 4 kg de maconha, na região de Feira de Santana. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os suspeitos transportavam as drogas com destino para Salvador.

Durante a abordagem, os homens demonstraram nervosismo e contradições nas informações apresentadas. Ao realizar uma busca minuciosa no veículo, os policiais encontraram 61 kg de cocaína e 4 kg de maconha escondidas no compartimento lateral externo, utilizado para suporte de apoio para os pés.

Os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária.

