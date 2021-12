Dupla é presa por incêndio de coletivos em Pero Vaz

Durante toda esta quinta-feira, 30, cerca de 200 policiais civis e militares participaram de uma operação conjunta nos bairros de Pero Vaz e Santa Mônica para identificar e prender os suspeitos de atearem fogo em quatro ônibus na noite de quarta-feira, 29, no Pero Vaz.

No decorrer da ação, dois homens foram detidos e conduzidos à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba, para averiguação. Segundo o delegado José Bezerra, diretor do DHPP, a dupla , que tem envolvimento com o tráfico de drogas na localidade do Tampão, na Santa Mônica, estavam em uma das vielas da comunidade em atitude suspeita.

Os nomes deles não foram informados para não prejudicar as investigações. Ainda conforme Bezerra, outros criminosos também já foram identificados e estão sendo procurados. "Esta é uma operação permanente. Vamos continuar aqui [nos bairros] até que os envolvidos na ação de ontem [anteontem] sejam presos. Precisamos restabelecer a tranquilidade e trazer segurança aos moradores", garantiu o diretor.

Reincidência

Em sete meses, este é o segundo toque de recolher que ocorre nos bairros. No dia 11 de novembro do ano passado, um homem de prenome Augusto foi morto, no Tampão, na Santa Mônica, durante uma troca de tiros com policiais da 37ª CIPM (Liberdade), segundo versão oficial.

Na ocasião, a polícia informou que Augusto era primo de um traficante de drogas Ricardo Rodrigues de Sousa, o Bucha de Sena, gerente do tráfico na Santa Mônica.

Policiais militares da Rondep Cental e da Operação Apolo, além de investigadores do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) e do Centro de Operações Especiais da Polícia Civil (COE), participaram da ação. Um helicóptero do Grupamento Aéreo da PM deu apoio aos policiais em terra.

