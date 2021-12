Dupla é presa na Suburbana suspeita de roubo e desmanche de veículos

Investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) prenderam Elinaldo de Lima Vieira, de 19 anos, e Ubaldo Geraldo da Silva, 54, na manhã desta terça-feira, 10, em uma oficina de carros, na avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana, em Salvador, quando desmontavam um veículo. O filho de Ubaldo, que não foi identificado, também estava no estabelecimento, mas conseguiu fugir.

Segundo o delegado José Nélis, titular da DRFRV, Ubaldo é o dono da oficina e teria recebido dinheiro para realizar o desmonte do carro. No local, além do veículo que estava sendo desmontado, os policiais encontraram a carcaça de outros dois automóveis.

“Os donos de ferros-velhos pulverizaram os desmontes em várias oficinas espalhadas em bairros de Salvador, como forma de despistar os policiais. Antes, eles cortavam nos próprios pátios”, afirmou Nélis.

Ferro-velho na mira

O delegado informou ainda que os donos de ferros-velhos costumam pagar entre R$ 1 mil e R$ 2 mil por cada desmonte. “Já estamos fazendo levantamentos em todas as oficinas de Salvador e Simões Filho. Vamos visitar todas as oficinas da Região Metropolitana”, completou o titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos.

Elinaldo e Ubaldo foram autuados em flagrante por receptação de veículo roubado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Eles foram encaminhados ao Núcleo de Prisão em Flagrante para passar por audiência de custódia. O delegado disse que apenas Elinaldo já tinha passagem pela polícia.

