Dupla é presa em micro-ônibus durante fuga após roubo a clínica

Dois homens foram presos momentos depois de roubar uma clínica odontológica no bairro de Paripe, no subúrbio ferroviário de Salvador. Os policiais encontraram Cleiton Silva de Souza, 21 anos, e Carlos Eduardo Costa dos Santos, 18 anos, fugindo em um micro-ônibus.

De acordo com informações divulgadas na manhã desta terça, 28, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os homens foram alcançados na rua Almirante Tamandaré, também conhecida como ladeira da "Escola De Menor", na tarde desta segunda, 27.

Com eles, os militares encontraram R$ 1 mil, uma corrente e três relógios roubados da dentista e da assistente. O material foi devolvido para as vítimas. Uma arma calibre 32 e munições também foram apreendidas com a dupla.

Após a prisão, Carlos e Cleiton foram levados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), na Baixa do Fiscal.

Arma foi apreendida e materiais roubados foram devolvidos às vítimas da clínica

