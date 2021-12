Dupla é presa em flagrante após roubar veículo e assaltar pedestres

Dois assaltantes foram presos em flagrante na manhã desta quarta-feira, 21, momentos após roubarem um carro na avenida San Martin, em Salvador. José Nivaldo Mendes Filho e Tiago Amorim da Silva, ambos de 22 anos, foram capturados na região do Iguatemi, onde utilizavam o veículo para assaltarem pedestres que estavam nos pontos de ônibus da região.

A prisão foi realizada por agentes da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pernambués), que observaram o veículo em alta velocidade na altura da Madeireira Brotas e iniciaram uma perseguição.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), os suspeitos estavam disfarçados de trabalhadores e utilizavam fardamentos de empresas para facilitar a aproximação com as vítimas.

Com eles foram apreendidos 24 celulares, uma arma de fogo calibre 380, carteiras, bolsas, mochilas e relógios. O material foi apresentado na delegacia no momento em que a primeira vítima, proprietária do veículo utilizado nos roubos, registrava o Boletim de Ocorrência. Os objetos roubados estão disponíveis para serem recuperados pelas vítimas.

Objetos dos roubos foram apreendidos e estão disponíveis para vítimas recuperá-los (Divulgação | SSP-BA)

