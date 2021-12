Dupla é presa em flagrante após assalto a coletivo

A dupla Alisson Daniel Chagas Araújo, de 18 anos, e o Alexandre Costa de Jesus, de 19 anos, foi presa em flagrante, na noite desta segunda-feira 25, em uma blitz policial.

Segundo informações do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), os dois foram detidos minutos depois de saquearem os pertences de passageiros

de um ônibus executivo, na Chapada do Rio Vermelho.

De acordo com o Gerrc, a dupla embarcou no coletivo da empresa Integra Salvador, armada com um revólver calibre 38, e anunciou o assalto testemunhas relataram que os bandidos agiram com violência durante o roubo.

Eles fugiram com os celulares e dinheiro das vítimas. Na perseguição a polícia conseguiu prender os dois e os conduziu para a delegacia de furtos e roubos, na Baixa do Fiscal. Alisson e Alexandre foram autuados em flagrante por roubo e foram encaminhados nesta terça-feira, 26, para o Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida ACM.

