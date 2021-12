Dupla é presa durante assalto a banco no Corredor da Vitória

Mais uma agência do Santander foi alvo de criminosos em Salvador. A ação desta quarta-feira, 11, aconteceu no Corredor da Vitória e foi frustada pela polícia, que prendeu dois suspeitos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os bandidos invadiram a agência por volta das 8 horas. No momento da ação, já tinha funcionários dentro do estabelecimento e eles foram feitos de reféns.

De acordo com a comandante da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), major Patrícia Barbosa da Silva, viaturas chegaram no local logo após o alarme disparar e flagrou os bandidos dentro da agência.

Eles foram detidos e uma pistola .40 apreendida. Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados. Agora a polícia tenta identificar por meio das câmeras de segurança como a dupla conseguiu acessar a agência.

O crime acontece um dia após a agência do Santander da Calçada ter sido assaltada. Neste caso, a polícia investiga a possibilidade do envolvimento de funcionários que teriam facilitado o acesso dos criminosos.

