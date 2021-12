Dupla é presa com meia tonelada de maconha na Boca do Rio

Dois homens foram apreendidos com cerca de meia tonelada de maconha na madrugada desta sexta-feira, 16, num imóvel localizado no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), inicialmente Rafael Mendes Coelho, 29 anos, foi encontrado com um tablete de pasta base de cocaína e um caderno com possível anotações de tráfico.

Em seguida, os policiais descobriram o imóvel utilizado como depósito de entorpecentes, onde estava Edcarlos Evangelista dos Santos, 37, que ainda segundo a SSP é apontado como responsável pela guarda do material.

O major Edmundo Assemany Júnior, comandante da Rondesp Atlântico, informou ao órgão que o imóvel era conhecido como ponto de distribuição para outros pontos de tráfico existentes nos bairros da Boca do Rio e Pituaçu.

Rafael já possui cinco passagens pela polícia. Os dois suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

adblock ativo