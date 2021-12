Dupla é presa com fuzil na Fazenda Grande do Retiro

Agenor Santos Santana e Uingrisson Sousa Teles foram presos nesta sexta-feira, 8, após serem flagrados com um fuzil no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

Os suspeitos, que estavam sendo monitorados por equipes da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) e Polícia Federal (PF), foram detidos em um veículo modelo. Com eles, ainda foram encontradas 82 munições.

De acordo com informações da SSP-BA, Agenor Santos e Uingrisson Sousa são suspeitos de fazer parte de uma facção criminosa.

adblock ativo