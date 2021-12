Dupla é presa com duas mil pedras de crack e pés de maconha em Pituaçu

Dois homens foram presos na noite desta quarta-feira, 30, por equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) - Boca do Rio, por suspeita de tráfico de drogas, no bairro de Pituaçu, em Salvador.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), as guarnições patrulhavam na rua José Lima, quando perceberam três homens segurando sacolas. Quando iniciaram a aproximação, o trio correu. Dois foram alcançados e um conseguiu fugir.

Ainda conforme a pasta, com a dupla foram apreendidas duas mil pedras de crack, meio quilo de maconha, cinco pés da mesma erva, uma balança e 267 reais. Apontado pela SSP como um dos gerente de uma facção, um dos suspeitos foi encontrado também meio quilo de maconha prensada.

Após a abordagem e apreensão dos materiais, os homens foram apresentados na Central de Flagrantes.

