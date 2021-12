Dupla é presa com drogas nos bairros de Itapuã e São Cristóvão

Duas pessoas foram presas na noite desta quinta-feira, 22, com mais 5 kg de maconha, pedras de crack e carro clonado nos bairros de Itapuã e São Cristovão.

Segundo informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), a ação iniciou quando durante rondas na rua Álvaro Marques, em Itapuã, um grupo de motociclistas do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) avistou um carro modelo Nissan March em uma atividade suspeita.

Durante a abordagem, os militares verificaram que o automóvel era clonado e a placa original possuia restrição de roubo. Após a revista no interior do veículo a equipe encontrou 315 pedras de crack, dois tabletes de maconha com 2 kg, dois sacos do mesmo entorpecente com o mesmo peso e um smartphone.

Ao ser questionado sobre a aquisição do veículo, o suspeito informou o nome do comparsa e indicou o local onde haveria mais drogas. A guarnição da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (15ª CIPM), chegou na rua São Jorge de Cima, em São Cristóvão, com o apoio da equipe da 49ª CIPM. Na residência estava a companheira do comparsa, que possuia 59 porções de maconha, um tablete com cerca de 1 kg da mesma droga, 14 pedras de crack e um celular.

A dupla e o material foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

