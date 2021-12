Dupla é presa com carro roubado e placas adulteradas na Av. Centenário

Yuri Nascimento Silva e Gessé Altair Soares de Jesus foram presos com um carro roubado e placas adulteradas na avenida Centenário, em Salvador, nesta terça-feira, 15, após ação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV). O veículo havia sido roubado no último dia 7, no bairro do Imbuí.

Segundo a polícia, a dupla dirigia o carro pela avenida quando foi abordada por policiais, nas proximidades da entrada do Calabar. Investigadores da DRFRV pesquisaram a numeração do veículo e descobriram que se tratava de um carro roubado.

Com os suspeitos, foram encontrados uma pequena quantidade de maconha, relógios, celulares e correntes de ouro. A polícia vai apurar se o material é produto de roubo.

Material encontrado com a dupla foi apreendido pela polícia

A dupla foi autuada em flagrante por receptação e posse da droga. Gessé já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Yuri não possuía antecedentes criminais.

Eles foram encaminhados à audiência de custódia no Núcleo de Prisão de Flagrante da Justiça (NPF).

