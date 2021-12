Dupla é presa com carro e produtos roubados em Santa Mônica

Dois suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de perfumes e de veículos foram presos na segunda-feira, 4, instantes após participarem do roubo a uma loja da empresa de cosméticos Hinode, na cidade de Simões Filho, na Grande Salvador.

De acordo com a polícia, Carlos Henrique Oliveira dos Santos, 19 anos, e Anderson Conceição Souza, 19, foram capturados na localidade do Tampão, no bairro de Santa Mônica, em Salvador.

A dupla estava dentro de um Chevrolet Prisma branco roubado, no qual os policiais apreenderam 322 cosméticos, sendo 308 perfumes. Os produtos foram avaliados em cerca de R$ 50 mil.

A prisão foi feita por policiais da equipe Jaguar 2 da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), que recuperaram ainda cinco celulares roubados dos funcionários da loja e o Prisma branco.

"Os presos são de uma quadrilha especializada em roubo de perfumes e de veículos. Os funcionários disseram que eles já sabiam quais os perfumes mais caros, pois foram direto pegar esses produtos", afirmou Getúlio Barbosa, coordenador de investigação DRFRV.

Vítimas reconhecem

"Tanto Carlos Henrique, quanto Anderson foram reconhecidos pelos funcionários da loja e pelo proprietário do carro como autores dos roubos", completou Barbosa.

Segundo ele, Anderson entrou na loja em busca de informações sobre como se tornar um consultor da Hinode, ao passo que folheava um catálogo. Logo em seguida, Carlos Henrique, em posse de uma arma de fogo, e um terceiro suspeito entraram na loja, anunciaram o assalto e prenderam os funcionários em uma sala.

O terceiro suspeito foi identificado pela polícia como Jorge Silva Félix dos Santos, 25. "Ele fugiu com a arma e R$ 6 mil roubados da loja. Vamos pedir a prisão dele", informou Barbosa.

adblock ativo