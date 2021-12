Dupla é presa com armas e celulares roubados na BA-528

Dois homens foram presos com arma e celulares roubados, na manhã desta quarta-feira, 17, na na BA-528, na Estrada do Derba, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Ronalldy Pereira dos Santos, 21 anos, e Robson Correira Borges, 18, foram presos após serem flagranteados roubando celulares em pontos de ônibus.

Ronalldy, recém-contratado de uma empresa de logística, pegou o carro do pai dizendo que iria trabalhar, mas antes de chegar no serviço teria cometido os delitos. Com eles foram encontrados 22 celulares, diversos produtos, um revólver calibre 32 e munições.

Uma arma e 22 celulares foram encontrados com suspeitos | Foto: Divulgação | SSP

Ronalldy, Robson e todo material apreendido foram encaminhados para a Central de Flagrantes, na região do Shopping da Bahia.

