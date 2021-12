Dupla é presa com armas e carro roubado na avenida San Martin

Dois homens foram presos com armas e um carro roubado, na tarde de quarta-feira, 23. A ação ocorreu durante rondas da Operação Apolo da Polícia Militar na Avenida San Martin, em Salvador.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o flagrante aconteceu após os policiais visualizarem um automóvel com restrição de roubo na região do Largo do Retiro.

Na abordagem, foram encontradas duas pistolas, calibres 9mm e 380, além de um revólver calibre 38, carregadores e munições. Os dois ocupantes do veículo foram conduzidos à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

