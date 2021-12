Dupla é presa com arma falsa e usando táxi em assaltos

Dois homens foram presos na Barra na noite deste domingo, 23, por volta das 23 horas, com uma arma falsa. De acordo com a Polícia Militar, a dupla e outros dois homens realizavam assaltos em Ondina, usando um táxi modelo Cobalt.

Os policiais militares foram acionados e localizaram o grupo na avenida Sabino Silva, mas dois assaltantes desceram do táxi e conseguiram fugir. Os outros dois seguiram no veículo, que foi interceptado nas imediações do Shopping Barra.

No momento da prisão, um dos suspeitos estava com o simulacro de uma pistola na mão e foi baleado pelos PMs. Apenas após a abordagem, os policiais descobriram que a arma era falsa.

O homem baleado foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Não há informações sobre o estado de saúde ele.

Os policiais apreenderam R$ 231 com os suspeitos, além de uma algema, munições, cinco celulares, três carteiras com documentos, uma corrente e um anel, cinco pesos argentinos, vários cartões de bancos e uma mochila.

A PM não informou a origem do táxi. O caso foi registrado na Central de Flagrantes, na avenida ACM.

