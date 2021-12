Dupla é presa após tentativa de assalto a ônibus em Salvador

Dois homens, identificados como Léo de Jesus Pereira, de 42 anos, e Gilvan Silva Lima, 24, foram presos após tentativa de asalto a um ônibus que fazia a linha Cajazeiras XI/Pituba, na noite de quarta-feira, 17, na Avenida Tancredo Neves, em Salvador.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), no momento do crime, haviam quatro homens e, ao perceberem a ação policial, dois conseguiram fugir.

Com a dupla, a polícia conseguiu recuperar dois celulares. As vítimas do roubo foram conduzidas para o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC).

