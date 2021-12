Dupla é presa após tentar assaltar loja e fazer reféns em Cajazeiras

Uma tentativa de assalto causou pânico entre clientes e funcionários da unidade das Lojas Guaibim localizada na Estrada da Paciência, em Cajazeiras 8, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 15.

Segundo testemunhas, os criminosos armados fizeram reféns no interior do estabelecimento, após um funcionário conseguir acionar a polícia. Os bandidos vestiam uniformes da loja e se passavam por colaboradores.

De acordo com a 3ª CIPM, por volta das 9h40, policiais militares da unidade foram informados por transeuntes que estava ocorrendo um possível roubo em uma loja na Estrada da Paciência.

No local, guarnições da 3ª CIPM e do Esquadrão de Motociclistas Águia renderam dois suspeitos, que deitaram no chão e largaram as armas. O vídeo abaixo mostra o momento em que os criminosos são detidos.

Segundo a PM, os acusados estavam com um revólver calibre 38 e um simulacro de pistola. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.

*Com informações do portal Fala Cajazeiras

