Dupla é presa após roubar dinheiro e arma de vigilante em lanchonete

Dois homens foram presos na manhã deste domingo, 29, suspeitos de assaltar uma loja da rede McDonald's, situada na avenida Paralela, próximo ao condomínio Alphaville, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar (PM-BA), a dupla roubou dinheiro do caixa e a arma do vigilante da lanchonete. Eles foram detidos durante uma ronda na Avenida Ulysses Guimarães, no bairro de Sussuarana, algumas horas após o assalto.

Com a dupla, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, uma quantia em dinheiro, uma corrente e um relógio. Os homens foram encaminhados para a 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves), onde outras vítimas reconheceram os suspeitos.

