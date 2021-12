Dupla é presa após roubar carro e fazer casal de idosos de refém

Dois homens foram presos após roubar um carro de um casal de idosos e fazer as vítimas de reféns. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira, 28, na região da Arena Fonte Nova. A Polícia Militar (PM) foi acionada por meio de uma denúncia no 190 e viaturas realizaram rondas para tentar localizar os assaltantes, que fugiram levando os idosos.

A dupla foi interceptada na altura do pedágio da Via Parafuso. Os bandidos liberaram o homem, mas continuaram como a esposa dele como refém. Após negociação, os criminosos se renderam. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), eles foram identificados como Dário da Silva, 23, e Ricardo Silva Oliveira, 26.

Eles foram levados para o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), onde foram autuados. Os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com a dupla, além de relógios, celulares e dinheiro.

PMs apreenderam um revólver calibre 38 com os suspeitos (Foto: Divulgação | SSP)

