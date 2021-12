Dupla é presa após capotar carro roubado e clonado

Após participar do roubo de duas motocicletas e capotar um carro utilizado na fuga, a dupla formada pelo mecânico Bruno Costa, 23, e o instalador de faróis Xenon Danilo Santana, 20, foi presa na tarde desta quinta-feira, 8, por Policiais Militares da 6ª Companhia Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), sob o comando do tenente Soveral.

A prisão ocorreu na entrada do bairro de Pernambués, próximo da concessionária automotiva Grande Bahia. Os dois sofreram apenas escoriações e foram encaminhados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Dentro do veículo, um Volkswagen Gol de cor vermelha, roubado e com placa clonada, os policiais encontraram três revólveres calibre 38, um deles pertencente a uma empresa de segurança. As motos roubadas foram levadas por dois homens, ainda não identificados, que fugiram.

"Íamos passando próximo à faculdade FTC, populares informaram sobre o roubo. Viemos acompanhando eles e, antes de capotarem, bateram em dois veículos", observou o tenente da PM.

Relato

Já um funcionário da empresa BRF Perdigão disse: "Estava andando e, de repente, veio um veículo capotando e bateu no fundo do meu (um Gol prata). Saí correndo, com medo, foi um desespero".

O carro pertence à empresa e ficou com o fundo bastante amassado. Ainda segundo o funcionário, antes do carro dos bandidos bater, colidiu contra um Fiat Punto de cor branca, que foi atingido no lado do motorista.

Na delegacia, três vítimas da dupla compareceram para registrar ocorrência e os reconheceram. Eles foram autuados por roubo de veículos e porte ilegal de armas.

