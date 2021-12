Dupla é presa ao tentar roubar carro para fazer arrastões na Pituba

Dois suspeitos de realizarem arrastões em pontos de ônibus da Pituba, em Salvador, foram presos na noite desta quinta-feira, 11. De acordo com a Polícia Civil, Antônio Jesus Santana Conceição, 24 anos, e Josemar Santos dos Anjos, 25 anos, foram detidos quando tentavam roubar um carro nas imediações do Colégio Militar.

A Polícia Militar foi acionada após moradores flagrarem a dupla abordando veículos que passavam na avenida Paulo VI. Ao chegar no local, os policiais encontraram Antônio e Josemar com um revólver calibre 38 com numeração raspada.

Segundo a Polícia Civil, a dupla confessou a tentativa de roubo dos automóveis. Eles alegaram que queriam subtrair os pertences das vítimas. Contudo, a delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª DT/Pituba, acredita que a intenção deles era usar os carros em arrastões nos pontos de ônibus.

"Vamos convidar as vítimas a comparecerem aqui na delegacia para fazer o reconhecimento dos dois”, disse a delegada. Segundo ela, Josemar tem passagem por roubos a carros e assaltos em pontos de ônibus em Itapuã e em Simões Filho (cidade da Região Metropolitana de Salvador).

A dupla mora no bairro de Pernambués.

