Dupla é morta após confronto com PMs em São Gonçalo do Retiro

Dois homens, ainda não identificados, foram mortos em confronto com policiais militares neste domingo, 20, no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador. Com os suspeitos, foram encontrados um revólver, uma pistola, cocaína e maconha.

Segundo a polícia, uma equipe da Rondas Especiais da Polícia Militar (Rondesp) receberam uma denúncia de que havia homens armados na localidade conhecida como a Baixinha de Santo Antônio. Ao perceber a presença dos policiais, a dupla trocou tiros com os policiais, mas foi beleada e não resistiu aos ferimentos.

O material apreendido foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar, onde foi registrada a ocorrência.

