Dupla é morta a tiros após invasão a casa em Pero Vaz

Dois homens foram mortos a tiros na madrugada desta segunda-feira, 29, na rua do Céu, no bairro de Pero Vaz, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas são Luan Urbano Bispo, de 19 anos, e Alisson Deivison da Silva Carvalho, 18.

Conforme o órgão, a dupla foi atingida por disparos após uma invasão a casa que eles estavam, de propriedade da mãe de Luan. Informações coletadas pela PC no local do crime, Luan era usuário de drogas e já havia sido apreendido por tráfico, durante a adolescência.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 37ª CIPM foram acionados para atender denúncia de disparos de arma de fogo contra pessoas da Rua Professor Walson Lopes, no bairro da Pero Vaz, por volta das 3h30, madrugada de segunda-feira. Já no local, a guarnição isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização dos procedimentos legais.

O caso será apurado pela 3ª DH/BTS.

