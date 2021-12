Dupla é flagrada com submetralhadora de uso restrito em São Rafael

Uma submetralhadora de uso restrito foi apreendida na avenida São Rafael, em Salvador, durante a Operação Bloqueio, realizada pela Polícia Militar na noite de quarta-feira, 17.

O armamento estava em um carro conduzido por um homem, que foi preso em flagrante. Um adolescente, que também estava no veículo, foi apreendido. No automóvel, a polícia ainda apreendeu drogas e uma capa de colete balístico do Juizado de Menores.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), guarnições da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sete de Abril) abordaram o carro modelo Cobalt, placa OKI-4946, por volta das 22h. Na condução do veículo, Antônio Peixoto Nascimento Filho, 46 anos. O adolescente de 17 anos estava no banco do carona.

Percebendo o nervosismo da dupla, os militares fizeram uma busca minuciosa e encontraram a submetralhadora calibre 9mm, carregador, munições, uma capa de colete balístico, 15 trouxas de maconha, uma pedra de crack e celulares.

A dupla foi conduzida à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), onde o caso foi registrado.

