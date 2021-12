Dupla é flagrada com mais de mil pinos de cocaína na Estação da Lapa

Uma dupla foi presa em flagrante, na manhã desta sexta-feira, 2, com 1.015 pinos de cocaína e um saco com sementes de maconha, na Estação da Lapa. De acordo com informações da Polícia Civil, eles foram autuados por tráfico de drogas.

Os suspeitos estão à disposição da Justiça e o material apreendido será encaminhado para a perícia.

