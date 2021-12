Dupla é flagrada com arma e drogas em Fazenda Grande do Retiro

Elionel Alcântara de Oliveira e Rute Batista Santos foram presos em flagrante na manhã desta terça-feira, 13, com arma e drogas em uma residência no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação da Polícia Militar (PM-BA) aconteceu após denúncias anônimas sobre suspeitos que amedrontavam a comunidade.

Durante revista no imóvel, os policiais encontraram um revólver calibre 38, com seis cartuchos intactos, 138 trouxas e um tablete de maconha, 15 balas de cocaína, uma balança de precisão e três celulares.

Os dois suspeitos e todo o material foram encaminhados para o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), localizado na Av. Afrânio Peixoto, em Boa Vista do Lobato.

