Dupla é executada dentro de barraco

Dois homens foram assassinados dentro de um barraco situado numa invasão conhecida como Vila Vitória, no bairro de Fazenda Grande 4. Segundo o delegado Líbio Otero, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o duplo homicídio ocorreu entre o fim da noite da última terça-feira, 15, e o início da madrugada desta quarta, 16.

Jardeson Antonio de Oliveira, 25 anos, que morava no local, e um homem de prenome Edson apresentavam marcas de tiros e ferimentos provocados por faca.

Questionados sobre a possível motivação do crime, vizinhos não quiseram falar com a reportagem. Sob anonimato, um morador disse apenas que Jardeson “estava no lugar errado e na hora errada”. “Os dois eram amigos, mas cada um morava em seu barraco. Mesmo que a gente soubesse a razão para isso ter acontecido, a gente não pode falar”, disse.

A Polícia Civil não soube informar se as vítimas tinham passagem. A autoria e a motivação do crime serão investigadas.

Três mortes

O duplo homicídio ocorreu numa localidade próxima à região onde o cadeirante Inaldo Santos do Nascimento, o Naldo Capenga, 44, foi assassinado a facadas, na madrugada da última segunda, 14, em uma comunidade conhecida como Fazenda Grande 4 dos Prédios, localizada no Setor 2 da Fazenda Grande 4.

Conforme relatos de moradores, Inaldo costumava pagar para jovens com idades entre 15 e 20 anos manterem relações sexuais com ele. A morte dele teria sido ordenada pelo namorado de uma das meninas, apontado como integrante da facção Bonde da Gamboa (BDG), uma ramificação do grupo denominado como Bonde do Maluco (BDM).

